Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что проведет с вице-президентом страны Камалой Харрис все три раунда теледебатов в сентябре. Об этом сам республиканец написал в соцсетях.

По его словам, дебаты пройдут 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC и NBC. Харрис ранее тоже сообщила, что примет участие в теледебатах.

«Я с нетерпением жду этого и надеюсь, что он появится», - заявила она.

Некоторое время стороны не могли договориться о том, на какой площадке должна пройти встреча соперников по президентской гонке. В какой-то момент Трамп заявил, что Харрис не хочет с ним дискутировать, потому что у нее низкий IQ.

Наблюдатели считают, что этот спарринг станет серьезным испытанием для Харрис. У вице-президента неоднозначный послужной список в дебатах, пишет CNN. Самые нелестные для нее моменты на посту вице-президента наступили, когда ее попросили объяснить свою позицию или ответить на сложные вопросы в больших интервью.