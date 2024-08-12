МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армия Израиля зафиксировала около 30 снарядов со стороны Ливана

Израильские военные сообщили об упавших на открытой местности около кибуца Кабри порядка 30 снарядах, выпущенных из Ливана.
Марина Крижановская 2024-08-12 03:33:42
© Фото: © Ayal Margolin/JINI XinHua Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об упавших в северной части страны снарядах. Уточняется, что они прилетели со стороны Ливана вскоре после срабатывания систем воздушной тревоги. В общей сложности зафиксировано порядка 30 снарядов.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад на севере Израиля, было зафиксировано около 30 снарядов, летящих из Ливана в сторону Кабри, некоторые из которых упали на открытой местности», - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

При этом нет какой-либо информации о пострадавших. Шестого августа израильская армия заявила о ликвидации командира спецбатальона «Хезболлы» Али Джамаля Алдина Джавада. Прежде в результате удара по ливанской столице Бейруту был убит самый высокопоставленный военный командир местной шиитской военизированной группировки Фуад Шукр «Сайид Мухсан». В то же время власти Израиля готовятся к многодневному нападению со стороны Ирана.

Противостояние с северным соседом и обстрел территорий друг друга начался практически одновременно с военной операцией ЦАХАЛ  в секторе Газа, когда в рамках солидарности с палестинцами Ливан начал атаковать израильскую территорию.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 