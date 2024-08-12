Армия Израиля зафиксировала около 30 снарядов со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об упавших в северной части страны снарядах. Уточняется, что они прилетели со стороны Ливана вскоре после срабатывания систем воздушной тревоги. В общей сложности зафиксировано порядка 30 снарядов.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад на севере Израиля, было зафиксировано около 30 снарядов, летящих из Ливана в сторону Кабри, некоторые из которых упали на открытой местности», - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

При этом нет какой-либо информации о пострадавших. Шестого августа израильская армия заявила о ликвидации командира спецбатальона «Хезболлы» Али Джамаля Алдина Джавада. Прежде в результате удара по ливанской столице Бейруту был убит самый высокопоставленный военный командир местной шиитской военизированной группировки Фуад Шукр «Сайид Мухсан». В то же время власти Израиля готовятся к многодневному нападению со стороны Ирана.

Противостояние с северным соседом и обстрел территорий друг друга начался практически одновременно с военной операцией ЦАХАЛ в секторе Газа, когда в рамках солидарности с палестинцами Ливан начал атаковать израильскую территорию.