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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира спецбатальона «Хезболлы»

Он осуществлял пропаганду и террористическую деятельность из южного Ливана против северной части Израиля.
Ирина Егорова 2024-08-06 01:33:06
© Фото: idfofficial, Telegram © Видео: idfofficial, Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения «Радван» в составе боевого крыла движения «Хезболла» на юге Ливана.

«Ранее этим вечером ВВС действовали в районе Эббы на юге Ливана, чтобы нанести удар и уничтожить террориста Али Джамаля Алдина Джавада, командира сил "Радван" в "Хезболла"», - сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Как заявили израильские военнослужащие, его устранение «снижает возможности "Хезболла" по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля».

В середине июня в штабе израильской армии объявили о планах боевых действий на «северной арене», то есть в Ливане. Затем последовал ряд прогнозов и предположений о том, когда могут начаться боевые действия со стороны ЦАХАЛ в отношении соседней арабской республики.

За последнее время на фоне палестино-израильского конфликта противостояние Израиля и Ливана усилилось, а ряд стран, включая США, призвали своих граждан покинуть Ливан из-за нового обострения конфликта.

#Ближний Восток #ликвидация #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #спецбатальон
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