В Израиле заявили о гибели самого высокопоставленного командира «Хезболлы»

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации самого высокопоставленного военного командира «Хезболлы» - Фуада Шукра «Сайида Мухсана». Это произошло при непосредственном ударе истребителей по окрестностям Бейрута.

«Сегодня, 30 июля, во время целенаправленной атаке на основании разведданных истребители израильских ВВС уничтожили самого высокопоставленного военного командира террористической организации "Хезболла" и главу ее стратегического подразделения Фуада Шукра "Сайида Мухсана" в районе Бейрута», - уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что он был ближайшим сподвижником генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы и его же советником по планированию и руководству военными операциями. К вооруженной шиитской группировке он присоединился в 1985 году, с тех пор занимая в ней ряд руководящих должностей.

ЦАХАЛ утверждает, что ликвидированный Фуад Шукр с 8 октября руководил ударами «Хезболлы» на Израиль. Кроме того он, как утверждается, был ответственным командиром за гибель 12 детей в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля вечером 27 июля, а также «за убийство множества израильтян и иностранных граждан на протяжении многих лет».

При этом 30 июля сообщалось о гибели двух командиров «Хезболлы» при израильском ударе. Армия еврейского государства атаковала район расположения госпиталя Бахман - в 100 метрах от штаба вооруженной группировки на юге ливанской столицы.

Напомним, атака на еврейское поселение на Голанских высотах произошла в минувшую субботу. Тогда во время детского товарищеского матча на футбольном стадионе взорвалась ракета, погибли не менее 12 человек - подростков и детей, ранены более 40 человек.