Три члена СБ ООН заблокировали заявление с осуждением убийства Хании

Три страны заблокировали предложенное Россией заявление для СМИ, в котором осуждается гибель Исмаила Хании - лидера политического бюро и сопротивления палестинского движения ХАМАС. Ими стали США, Великобритания и Франция.

По информации Постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, выступавшего на экстренном заседании СБ ООН в связи с убийством Хании, западные постпредства отвергли заявление России. Говоря про Израиль, он призвал привлечь его власти «к ответственности за совершенные зверства».

«Предложенное Россией заявление с осуждением отвратительного акта Израиля было заблокировано США, Великобританией и Францией. Этому режиму нельзя позволить избежать ответственности и последствий за совершенные им нарушения», - уточнил он.

Прежде постпред Ирана заявлял, что это убийство случилось с разрешения США и не могло состояться без американской разведывательной поддержки.

Во время прошедшего заседания первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский осудил убийство главы политбюро ХАМАС. Он подчеркнул, что Россия «решительно осуждает» убийство Исмаила Хании, которое произошло в ночь на 31 июля в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. О гибели стало известно утром, с ним погиб его охранник.