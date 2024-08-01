Полянский осудил убийство главы политбюро ХАМАС

Россия осудила убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране в ночь на 31 июля», - цитирует его РИА Новости.

По словам Полянского, произошедшее является провокационной атакой. Он подчеркнул, что это убийство повлечет за собой опасные последствия для всего региона, и его организаторы должны были это понимать. Полянский назвал произошедшее попыткой втянуть Иран в региональную конфронтацию и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что убийство Хании совершили с разрешения США. Он напомнил, что именно США являются стратегическим союзником и главным сторонником израильского режима в регионе.