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Постпред Ирана при ООН заявил об убийстве Хании с разрешения США

Убийство Хании не могло произойти без американской разведывательной поддержки.
Услада Дубинина 2024-07-31 21:38:09
© Фото: Icana News Agency Keystone Press Agency Globallookpress

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит с разрешения и разведывательной поддержки США, такое мнение выразил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. 

«Нельзя игнорировать ответственность Соединенных Штатов за это ужасное преступление как стратегического союзника и ключевого сторонника израильского режима в регионе», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб при ударе на резиденцию лидера. В Палестине ответственность за гибель возложили на Израиль. Позже посол Ирана в РФ заявил о намеренной ликвидации ЦАХАЛ 12 родственников Хании, в числе которых дети и внуки лидера.

#в стране и мире #сша #Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС
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