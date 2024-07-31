Постпред Ирана при ООН заявил об убийстве Хании с разрешения США

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит с разрешения и разведывательной поддержки США, такое мнение выразил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Нельзя игнорировать ответственность Соединенных Штатов за это ужасное преступление как стратегического союзника и ключевого сторонника израильского режима в регионе», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб при ударе на резиденцию лидера. В Палестине ответственность за гибель возложили на Израиль. Позже посол Ирана в РФ заявил о намеренной ликвидации ЦАХАЛ 12 родственников Хании, в числе которых дети и внуки лидера.