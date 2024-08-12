Глава ЗАЭС: ВСУ применили дроны с горючей жидкостью при атаке на станцию

Украинский беспилотник, атаковавший градирню Запорожской атомной электростанции 11 августа, нес на себе горючую жидкость - это подтверждает скорость распространения огня. Об этом «Звезде» заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Руководитель добавил, что в результате атаки полностью выгорели сепарационные пластиковые устройства. Огонь воздействовал также на несущие конструкции сооружения, но видимых повреждений нет. Предпосылки для обрушения градирни отсутствуют.

«С первой минуты вели контроль за радиационной обстановкой на площадке, мы это делаем непрерывно, но вчера этот контроль усилили. Велся контроль качества воздуха - нарушений нет, радиационный фон остался в норме», - добавил Черничук.

Напомним, что ВСУ ударили по градирне ЗАЭС вечером 11 августа. Возгорание удалось ликвидировать около 23:30 по местному времени. Пожар не повлиял на работу станции - все блоки по-прежнему находятся в состоянии «холодный останов». В МИД РФ призвали международное сообщество принять меры в отношении Киева в связи с ударом.