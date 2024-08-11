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Балицкий сообщил о пожаре на Запорожской АЭС после удара ВСУ

Губернатор заверил, что опасности для местных жителей из-за возгорания нет.
Владимир Рубанов 2024-08-11 22:37:47
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Пожар начался на объекте охладительных систем Запорожской АЭС после обстрела города Энергодара со стороны ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он добавил, что очаги возгорание тушат сотрудники МЧС. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация находится под контролем и никаких последствий для станции и жителей не несет.

Сейчас все шесть энергоблоков станции находятся в режиме холодного останова, поэтому нет угрозы парового взрыва, отметил Балицкий. Он подчеркнул, что радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме.

Российские военные нашли боеприпасы ВСУ на пути миссии МАГАТЭ, которая направлялась на станцию.

#пожар #ВСУ #Обстрел #запорожская область #энергодар #Запорожская АЭС #заэс #Евгений Балицкий
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