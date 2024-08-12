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В МИД РФ обратились к миру из-за удара Киева по ЗАЭС

Напомним, что 11 августа в результате атаки украинского дрона на территории ЗАЭС произошло возгорание.
Глеб Владовский 2024-08-12 13:32:20
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Россия призывает международное сообщество принять меры в отношении Киева в связи с ударом ВСУ по Запорожской АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», - написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова также напомнила, что для Киева и его западных покровителей атомные электростанции являются целями для террористической деятельности, передает радио Sputnik.

Напомним, что 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на ЗАЭС. Пожар вспыхнул на объекте охладительных систем станции. Отмечается, что градирня электростанции выгорела изнутри в результате атаки украинского беспилотника.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #запорожская область #заэс #Беспилотник ВСУ
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