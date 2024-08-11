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Смирнов: сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, возник пожар

На место выехали все экстренные службы, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Ирина Егорова 2024-08-11 00:28:43
© Фото: glavaigorkutsak, Telegram

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар», - написал он. 

Он уточнил, что на место происшествия выехали экстренные службы. О пострадавших пока нет информации. К пострадавшему дому направился также и мэр Курска Игорь Куцак. Он опубликовал фотографию, на которой видно, что сильно поврежден целый подъезд девятиэтажки. 

Инцидент произошел во время активной работы систем ПВО и предупреждений о ракетной опасности. Власти региона выпускали предупреждающие сообщения для безопасности жителей.

«Кроме этого, повреждены автомобили. Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», - написал Куцак. 

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что оперативная обстановка в приграничных районах по-прежнему сложная.

#в стране и мире #пожар #ракета #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #атака #Жилой дом
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