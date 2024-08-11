Москалькова обратилась в ООН после атаки ВСУ на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после нападения ВСУ на Курскую область направила обращение в ООН с требованием осудить терроризм со стороны Украины.

«В результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей... Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека», - говорится в сообщении омбудсмена в Telegram.

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ вместе с органами власти Курской области работают в пунктах временного пребывания по обеспечению гуманитарной помощи для жителей региона, сообщила Москалькова.

Напомним, в ночь на 11 августа сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, пострадали 13 человек, их доставили в больницу. Жителей дома эвакуировали и направили в ПВР.

По сообщению Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили четыре ракеты «Точка-У» и еще 14 вражеских беспилотников в небе над Курской областью.