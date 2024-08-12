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Мэр Энергодара Сеновоз: удары ВСУ по городу приняли системный характер

Вооруженные силы Украины наносят удары по объектам Запорожской области регулярно.
Услада Дубинина 2024-08-12 11:42:03
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Обстрелы Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины носят системный характер, ситуация в городе сложная. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас обстановка очень сложная по той простой причине, что сейчас эти удары (ВСУ - ред.) приняли системный характер», - цитирует ТАСС слова Эдуарда Сеновоза.

Напомним, что в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар на Запорожской атомной электростанции. Возгорание удалось ликвидировать. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что радиационный фон вокруг АЭС находится в состоянии нормы. Градирня атомной электростанции выгорела изнутри, но это не повлияло на работу ЗАЭС.

#в стране и мире #ВСУ #запорожская область #энергодар #заэс #обстрелы заэс
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