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В Запорожской области спасатели ликвидировали пожар на АЭС

Возгорание на атомной электростанции возникло в результате обстрела со стороны ВСУ.
Услада Дубинина 2024-08-12 07:20:02
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Огнеборцы окончательно ликвидировали пожар на Запорожской атомной электростанции 11 августа в 23:30 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 23:30 пожар был ликвидирован. Радиационный фон вокруг АЭС г. Энергодар в норме. Пострадавших нет», - указано в сообщении.

Нефункционирующая башенная градирня №1 была повреждена при атаке украинского беспилотника. В результате удара ВСУ произошло возгорание пластиковых пароуловителей.

К ликвидации пожара привлекли десять специалистов и две единицы техники. Известно, что информация о возгорании на АЭС поступила в воскресенье вечером.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала «Звезде», почему  почему от места пожара поднимался черный дым

#в стране и мире #пожар #ВСУ #МЧС #запорожская область #энергодар #Запорожская АЭС
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