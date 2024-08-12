В Запорожской области спасатели ликвидировали пожар на АЭС

Огнеборцы окончательно ликвидировали пожар на Запорожской атомной электростанции 11 августа в 23:30 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 23:30 пожар был ликвидирован. Радиационный фон вокруг АЭС г. Энергодар в норме. Пострадавших нет», - указано в сообщении.

Нефункционирующая башенная градирня №1 была повреждена при атаке украинского беспилотника. В результате удара ВСУ произошло возгорание пластиковых пароуловителей.

К ликвидации пожара привлекли десять специалистов и две единицы техники. Известно, что информация о возгорании на АЭС поступила в воскресенье вечером.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала «Звезде», почему почему от места пожара поднимался черный дым.