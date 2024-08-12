Сапер рассказал об устранении последствий обстрелов в Курской области

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Основную часть неразорвавшихся боеприпасов уничтожают на месте. Такая работа проходит ежедневно, для обеспечения безопасности граждан.

«Постоянно приходится разминировать, уничтожать на месте либо просто выдергивать, убирать это куда-либо. Всем составом подразделения, как с офицерами, так и с рядовым составом выезжаем по местам, по вызовам, либо просто на исследование территории. При обнаружении какого-либо вооружения сначала делаем исследование, чтобы понять, как это уничтожить», - рассказал сапер с позывным Волга.

Российские войска продолжают выбивать противника из Курской области. В приграничных районах нашу пехоту с воздуха прикрывают экипажи вертолетов. Ка-52 наносят удар по противнику управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

По врагу работают и экипажи танков – и прямой наводкой, и с закрытых позиций, оставаясь незамеченными. Целеуказание выдает воздушная разведка. Отстрелявшись, танкисты меняют позиции, чтобы выйти из-под ответного огня артиллерии противника и атак дронами-камикадзе. Машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и динамическую защиту.

Большие потери в технике ВСУ пытается восполнить кустарными самоделками. Например, легкие РСЗО боевики разместили на двух пикапах - они били по жилым домам. Правда, недолго. Их уничтожили барражирующие «Ланцеты».

Активно работает и наша ПВО. Противник массово использует беспилотники. Только за прошедшую ночь наши бойцы подбили 11 беспилотников над Курской областью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.