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«Ланцет» уничтожил самодельные РСЗО боевиков ВСУ в Курской области

Боевики ВСУ создали на базе пикапов РСЗО кустарного производства и вели огонь по мирным жителям Курской области, наши бойцы ударили по технике врага боеприпасом «Ланцет».
2024-08-12 06:20:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» реактивную систему залпового огня (РСЗО) украинских боевиков в Курской области. Минобороны России показало кадры уничтожения вражеской РСЗО.

Разведчики обнаружили в приграничном районе Курской области РСЗО кустарного производства, установленные на базе пикапов ВСУ. С их помощью националисты вели огонь по мирным населенным пунктам региона.

Проанализировав данные разведки, военнослужащие приняли решение о точечном ударе по пикапам противника. На кадрах объективного контроля видно поражение техники ВСУ прямым попаданием боеприпаса «Ланцет».

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку украинских боевиков прорваться в Беловский район Курской области. Мобильные группы противника пытались продвинуться на бронетехнике вглубь территорий РФ, однако группировка войск «Север» сорвала их планы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #РСЗО #ланцет
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