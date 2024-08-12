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Экипаж Ка-52 показал уничтожение техники ВСУ в Курской области

Ударив ракетами «Вихрь» по живой силе и технике ВСУ, летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на площадку вылета.
2024-08-12 05:00:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, а также по бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало боевую работу наших летчиков.

Удар по целям наносили неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми ракетами «Вихрь». После нанесения огневого поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на площадку вылета. По данным разведки, все цели удалось уничтожить.

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил Военно-воздушные силы России со 112-й годовщиной. Он пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья и успехов и отметил успехи ВВС в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #Курская область #ВСУ #ПТУР "Вихрь"
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