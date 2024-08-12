Экипаж Ка-52 показал уничтожение техники ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, а также по бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало боевую работу наших летчиков.

Удар по целям наносили неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми ракетами «Вихрь». После нанесения огневого поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на площадку вылета. По данным разведки, все цели удалось уничтожить.

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил Военно-воздушные силы России со 112-й годовщиной. Он пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья и успехов и отметил успехи ВВС в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.