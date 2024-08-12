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ВС РФ сбили 18 украинских беспилотников над Россией

По данным Минобороны, из них 11 уничтожены над Курской, пять - над Белгородской и два над Воронежской областями.
2024-08-12 07:39:55
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили 18 беспилотников ВСУ в небе над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили одиннадцать беспилотников над Курской областью. Еще пять летательных аппаратов сбиты над Белгородской и два над Воронежской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории РФ. Так, 10 августа российские военнослужащие сбили шесть дронов ВСУ в Ярославской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #средства пво #БПЛА ВСУ
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