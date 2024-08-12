ВС РФ сбили 18 украинских беспилотников над Россией

Российские военнослужащие уничтожили 18 беспилотников ВСУ в небе над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили одиннадцать беспилотников над Курской областью. Еще пять летательных аппаратов сбиты над Белгородской и два над Воронежской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории РФ. Так, 10 августа российские военнослужащие сбили шесть дронов ВСУ в Ярославской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.