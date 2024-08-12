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На ЗАЭС объяснили, почему от места пожара поднимался черный дым

Директор электростанции по коммуникациям Евгения Яшина рассказала, что обстрел ВСУ никак не сказался на работе станции.
Анастасия Бобылева 2024-08-12 01:20:10
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Удар ВСУ и начавшийся из-за него пожар на Запорожской АЭС никак не повлиял на работу электростанции, все шесть блоков по-прежнему находятся в состоянии «холодный останов». Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«В результате обстрела ВСУ на берегу сегодня разгорелся пожар, на данный момент пожар локализован. На работе станции возгорание никак не сказалось, у нас все шесть блоков, как и прежде, не работают, находятся в состоянии "холодный останов"», - сообщила она.

Как уточнила Евгения Яшина, условия безопасности эксплуатации АЭС не были нарушены, а радиационный фон на ее территории в норме.

Она также объяснила, почему от места возгорания поднимался черный дым. По ее словам, обвязка пострадавшей от пожара градирни была частично пластиковой, что и могло привести к появлению черного дыма.

Ранее сообщалось, что пожар начался на электростанции после обстрела украинских националистов. В результате атаки никто не пострадал, а сами охладительные системы, попавшие под удар, находятся далеко от энергоблоков, как объяснили на предприятии. Пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня.

#пожар #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #Запорожская АЭС
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