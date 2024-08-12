На ЗАЭС локализовали пожар градирен после атаки ВСУ

На Запорожской АЭС локализовали возникший после обстрела украинских националистов пожар. Уточняется, что для дальнейшего распространения огня угроз нет. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

«Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет», - указали представители ЗАЭС.

Также отмечается, что не зафиксировано нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС.

Прежде сообщалось об ударе украинских войск по объекту атомной энергетики. Для этой цели ВСУ применили дрон-камикадзе, который запустили из подконтрольного киевскому режиму городу Никополя Днепропетровской области на правобережье Днепра.

После этого на ЗАЭС начался пожар, однако градирни - охладительные системы станции не пострадали после атаки ВСУ по ним, так как они находятся на берегу Днепра, в отдалении от энергоблоков.