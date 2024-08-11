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Средства ПВО уничтожили четыре ракеты «Точка-У» в Курской области

Также были сбиты и уничтожены 35 вражеских беспилотников в небе над областями России.
2024-08-11 08:17:18
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили четыре украинские тактические ракеты «Точка-У» и еще 14 вражеских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Еще 16 дронов сбили над Воронежской областью, три - над Белгородской и по одному  в Брянской и Орловской областях, уточнили в оборонном ведомстве. В российских регионах действовали дежурные средства ПВО.

Тем самым российские военнослужащие пресекли попытку украинских националистов совершить теракт по объектам на территории российских регионов, сообщили в Минобороны.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #Курская область #белгородская область #ВСУ #средства пво
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