Средства ПВО уничтожили четыре ракеты «Точка-У» в Курской области

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили четыре украинские тактические ракеты «Точка-У» и еще 14 вражеских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Еще 16 дронов сбили над Воронежской областью, три - над Белгородской и по одному в Брянской и Орловской областях, уточнили в оборонном ведомстве. В российских регионах действовали дежурные средства ПВО.

Тем самым российские военнослужащие пресекли попытку украинских националистов совершить теракт по объектам на территории российских регионов, сообщили в Минобороны.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.