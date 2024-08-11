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Жильцов пострадавшего от ракеты ВСУ дома в Курске эвакуировали в ПВР

По словам Алексея Смирнова, пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2024-08-11 02:57:18
© Фото: glavaigorkutsak, Telegram

Для жильцов пострадавшей девятиэатжки в Курске организован пункт временного размещения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», - цитирует RT главу Курска.

По последней информации, в результате падения обломков украинской ракеты на жилой дом пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место спасатели тушили пожар в здании и на парковке, который возник после падения ракеты. Сотрудники МЧС также спасли 15 человек и эвакуировали 30 жильцов.

На место происшествия выехали представители власти - врио губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, добавил градоначальник.

#дом #ракета #Курск #обломок #ПВР #игорь куцак
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