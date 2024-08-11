Жилец дома в Курске рассказал о первых минутах после падения ракеты

Осколки, разбитые стекла, разрушенная кровля и балконы, машины скорой помощи, правоохранительных органов и пожарные - такая обстановка сейчас у жилой девятиэтажке, по которой минувшей ночью прилетел обломок украинской ракеты.

Взрывной волной зацепило рядом стоящий магазин - там выбиты стекла, его оцепили лентой. Дом обесточили, спасатели разбирают завалы, дежурят машины спецтехники.

Пострадавший Антон Гагарин во время атаки спал, услышал сильный взрыв и чуть позже крики людей.

«Я паспорт схватил и все. На кухне выбиты стекла, в ванной и где я спал. Две машины горели. У меня нога посечена стеклами», - рассказал он.

Напомним, что ночью 11 августа врио главы Курской области сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилую девятиэтажку, после чего начался пожар. Инцидент произошел во время активной работы систем ПВО и предупреждений о ракетной опасности. К месту происшествия направились спецслужбы и представители власти - врио губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

По последней информации, в результате падения обломков украинской ракеты пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники МЧС также спасли 15 человек и эвакуировали 30 жильцов.

Для жильцов пострадавшего дома организован пункт временного размещения. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, добавил градоначальник.