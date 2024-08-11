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Смирнов сообщил о 13 пострадавших из-за падения ракеты на дом в Курске

Официальной информации по погибшим по-прежнему нет. В МЧС сообщили, что пожар в девятиэтажке уже потушен.
Ирина Егорова 2024-08-11 01:56:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Все оперативные службы работают у многоэтажного жилого дома в Курске, на который упали обломки сбитой украинской ракеты. По последней информации, количество пострадавших увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», - уточнил он.

Спасатели продолжают работу на месте ЧП в Курске. Идет ликвидация последствий. По информации МЧС Курской области, пожар уже потушен. Официальной информации по погибшим по-прежнему нет. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 15 человек, еще 30 эвакуировали. 

На место выехали заместитель врио губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

#обломки #ракета #ВСУ #Курск #пострадавшие #Жилой дом #оперативные службы
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