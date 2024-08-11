Смирнов сообщил о 13 пострадавших из-за падения ракеты на дом в Курске

Все оперативные службы работают у многоэтажного жилого дома в Курске, на который упали обломки сбитой украинской ракеты. По последней информации, количество пострадавших увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии», - уточнил он.

Спасатели продолжают работу на месте ЧП в Курске. Идет ликвидация последствий. По информации МЧС Курской области, пожар уже потушен. Официальной информации по погибшим по-прежнему нет. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 15 человек, еще 30 эвакуировали.

На место выехали заместитель врио губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.