В восьми районах Курской области приостановят начисление платы за ЖКХ

Оперативный штаб принял решение с августа временно приостановить начисление платы за коммунальные услуги и жилые помещения на некоторых территориях Курской области.

Это коснется жителей Суджанского, Беловского, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, а также города Льгова.

Кроме того, поставщики коммунальных услуг должны предоставить рассрочку местным жителям на погашение задолженности за прошлый месяц. На задолженность жителей этих районов не будут начислять пени.

На этих территориях продлят сроки поверки приборов учета, а привлекать к ответственности за несанкционированное вмешательство в их работу не будут.

Накануне врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшим от ЧС жителям региона дадут возможность оформить кредитные каникулы - как для физических лиц, так и бизнеса. Это касается потребительских, автокредитов и ипотеки.

На территории Курской области из-за атак ВСУ объявили режим ЧС и контртеррористической операции.