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Пострадавшим от ЧС жителям Курской области дадут отсрочку по кредитам

Предприниматели в Курской области до конца года смогут обратиться за реструктуризацией кредитов.
Владимир Рубанов 2024-08-10 21:17:15
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Пострадавшие от чрезвычайной ситуации жители Курской области смогут получить отсрочку по кредитам. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Отсрочка платежей может быть оформлена на срок до полугода, в это время по кредитам не будут начислять штрафы и пени. Лимит составит 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тысяч - по другим потребительским кредитам, и 150 тысяч - по кредитным картам.

Обратиться за частичной или полной приостановкой платежей по ипотеке на 6 месяцев можно в течение 60 дней с момента ЧС.

Предприниматели в Курской области до конца года смогут обратиться за реструктуризацией кредитов. Эта мера поддержки распространяется и на представителей малого и среднего бизнеса.

Режим ЧС регионального уровня в Курской области был объявлен 7 августа. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера.

#Курская область #ипотека #отсрочка #ЧС #кредиты #Чрезвычайная ситуация #кредитные каникулы #реструктуризация #Автокредиты
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