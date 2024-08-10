В трех областях России ввели режим КТО из-за действий киевского режима

На территориях Белгородской, Курской и Брянской областей введен режим контртеррористической операции, сообщили в НАК. Там заявили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России.

С 9 августа 2024 года по решению директора ФСБ России Александра Бортникова вводится соответствующий правовой режим в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Режим КТО вводится в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, для безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов со стороны противника, уточняется в пресс-релизе.

На время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем обычно. Возможно отключение сотовой связи, ограничение движения и пешеходов и транспорта, усиление охраны и прочее.