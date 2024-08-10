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В трех областях России ввели режим КТО из-за действий киевского режима

В НАК заявили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России. Меры вводятся в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов.  
Ирина Егорова 2024-08-10 01:10:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На территориях Белгородской, Курской и Брянской областей введен режим контртеррористической операции, сообщили в НАК. Там заявили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России.

С 9 августа 2024 года по решению директора ФСБ России Александра Бортникова вводится соответствующий правовой режим в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Режим КТО вводится в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, для безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов со стороны противника, уточняется в пресс-релизе.

На время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем обычно. Возможно отключение сотовой связи, ограничение движения и пешеходов и транспорта, усиление охраны и прочее. 

#Теракт #Курская область #Брянская область #белгородская область #Александр Бортников #безопасность #НАК #режим КТО #правопорядок
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