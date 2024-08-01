При авиаударах Израиля по Бейруту погиб иранский советник Милад Беди

Международные СМИ сообщили, что в результате авиаударов Израиля по ливанской столице Бейруту также погиб иранский военный советник Милад Беди.

Как сообщает газета The Times of Israel, он находился в здании, по которому Армия обороны Израиля нанесла удар. Только недавно удалось опознать его тело.

Иранское информагентство Mehr уточнило, что Беди жил рядом с высокопоставленным командиром «Хезболлы» Фуадом Шукром, погибшим сутками ранее.

«Беди находился в здании, которое Израиль подверг удару, целясь по Шукру. Его тело было опознано несколько часов назад», - написали журналисты.

Напомним, в ночь на 31 июля стало известно о ликвидации армией Израиля Фуада Шукра - правой руку генсека «Хезболлы» Хасана Насралла. Он был самым высокопоставленным командиром, ответственным за удары по еврейскому поселению на Голанах. Позже его тело нашли под завалами.