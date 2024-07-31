Тело командира «Хезболлы» Фуада Шукра найдено под завалами

Тело командира ливанского движения «Хезболлах» обнаружено под завалами в пригороде Бейрута после израильских ударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Тело командира "Хезболлах" Фуада Шукра найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута», - заявил собеседник агентства.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации военачальника Шукра в результате удара израильской армии по пригороду Бейрута. Удар был нанесен по району расположения госпиталя Бахман, в 100 м от штаба «Хезболла».

Армия обороны Израиля объявила ответственным за убийство 12 детей в Мадждаль-Шамсе командира ливанского движения Фуада Шукра. Напомним, что по поселку на Голанских высотах на севере Израиля 27 июля был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли дети. Уточняется, что ракеты выпустили со стороны Ливана.