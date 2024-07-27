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Число погибших из-за ударов по Голанским высотам выросло до 11 человек

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил своему ведомству подготовиться ко всеобъемлющей кампании по всему миру, чтобы добиться легитимности действий в Ливане.
Ян Брацкий 2024-07-27 22:07:48
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press

Число погибших в результате ракетного обстрела Голанских высот выросло до 11 человек, сообщат Al Jazeera. Тем временем, министр иностранных дел страны Исраэль Кац заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и боевиками движения «Хезболлах».

«Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном... Мы отплатим как на фронте, так и в тылу, но к концу войны (генсек шиитского движения Хасан - ред.) Насралла и "Хезболлах" будут повержены, а Ливан серьезно пострадает», - цитирует портал Ynet слова министра.

Ранее стало известно, что количество жертв ракетного удара по Голанам выросло до 11 человек Большинство погибших - несовершеннолетние в возрасте от 7 до 13 лет. Десятки пострадавших доставлены в больницы.

В организации шиитской милиции отвергли свою причастность к удару по Голанам, однако в ЦАХАЛ заявляют о неопровержимых доказательствах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение срочно вернуться из США, где он находится с визитом, в Тель-Авив.

#война #мид #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #Исраэль Кац
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