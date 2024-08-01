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Названы главные нововведения в законах РФ в августе

В последний месяц лет будут увеличены выплаты работающим пенсионерам, членам экипажа самолетов и угольникам, а контрактники получат единовременную выплату.
Алексей Курильченко 2024-08-01 10:08:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С августа в России вступит в силу ряд нововведений в законодательстве. «Звезда» сообщает о самых важных изменениях в жизни россиян.

Военнослужащие, которые заключили контракт с Министерством обороны о прохождении службы в зоне специальной военной операции с 1 августа до конца этого года, получат единовременную выплату в 400 тысяч рублей. В отдельных регионах РФ рекомендовано назначить контрактникам дополнительные выплаты - их общая сумма может превышать миллион рублей.

Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Надбавку получат работники, за которых работодатель платил страховые взносы в 2023 году. Также увеличатся выплаты членам экипажа гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Для россиян, которым в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии.

Вступили в силу новые правила единого пособия на ребенка до 17 лет. Получить выплаты теперь можно по месту временной регистрации или по месту проживания заявителя. Также пособия на детей повысят тем, кто будет их переоформлять в августе.

Банки и микрофинансовые организации с 5 августа обязаны записывать разговоры с должниками. Для этого им будет предоставлено специальной оборудование.

Цифровой рубль можно будет передавать по наследству. Для этого необходимо написать завещание определенного типа.

#Общество #законы #выплаты #Пенсии #август
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