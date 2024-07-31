Выплаты участникам СВО в регионах выросли после рекомендации Путина

Регионы России стали повышать выплаты участникам специальной военной операции после рекомендации президента РФ Владимира Путина.

Напомним, глава государства подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, которые заключат контракт с Минобороны с 1 августа до 31 декабря. Она составит 400 тысяч рублей.

Власти ряда российских субъектов увеличили размер единовременной выплаты контрактникам. Об увеличении выплат до полумиллиона уже отчитались Чувашия и Саратовская область.

В Красноярском крае, Удмуртии, Курганской, Омской и Тюменской областях власти выплатят контрактникам по 400 тысяч. В Липецкой области - 600 тысяч. В Новосибирской области выплатят 800 тысяч рублей. Миллион рублей будут выплачивать заключившим контракт на территории Тульской и Волгоградской областей. Подписавшие контракт на участие в спецоперации в Кабардино-Балкарии разово получат 1,1 миллиона рублей, а в Башкирии - 1,2 миллиона рублей.

Ранее, 23 июля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военнослужащим, заключившим контракт с МО РФ в столице с 23 июля на год и более, единовременно выплатят 1,9 миллиона рублей. Эта сумма не зависит от получения других мер социальной поддержки.

В Санкт-Петербурге военнослужащим по контракту также повысили единовременную выплату. Власти Северной столицы будут выплачивать контрактникам 1,8 миллиона рублей.