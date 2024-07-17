Юрист Красовская рассказала, кому повысят выплаты на детей с 1 августа

На федеральном уровне пособия на детей в августе повысят тем, кто будет их переоформлять в последний месяц лета. Если доход семьи уменьшился за 2023 год, а выплата была 50% от прожиточного минимума, то ее могут повысить до 75% или 100%. Об этом Life рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

С 5 августа будет изменен порядок назначения единого пособия. Пособие будет назначено по месту пребывания или фактического проживания, если заявление на него подали не в том регионе, где ранее получали выплаты.

Субъект России, где подали заявление, должен совпадать с субъектом, где находится налоговый агент, отчисляющий платежи.

«Если совпадений не найдут, заявителю необходимо будет представить один из документов, подтверждающих проживание по адресу из заявления», - объяснила юрист.

По словам юриста Елены Кузнецовой, документом может стать договор найма жилья, справка из детского сада или школы. В случае отсутствия доказательств, в назначении пособия по месту пребывания или фактического проживания ему откажут.

«Сейчас стараются упростить для семей получение мер поддержки. Сделан ещё один шаг в этом направлении. В последние годы всё больше услуг можно получить проактивно. Уже не требуется писать заявлений для получения многих видов поддержки», - сообщила она.

На региональном уровне с 1 августа вводятся выплаты многодетным семьям для подготовки к школе. Так, в Калужской области будет доступна социальная поддержка в виде ежегодной денежной выплаты на школьную и спортивную форму ученикам из многодетных семей. Ее размер будет зависеть от основных направлений бюджетной и налоговой политики региона на очередной финансовый год и на плановый период.

«Один из родителей имеет право представить заявление о назначении ежегодной выплаты с 1 августа по 15 декабря включительно. Деньги будут перечисляться через кредитную организацию или через почту, указанную в заявлении о назначении. Перевод сделают не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении», - пояснила Красовская.

В Псковской области многодетным семьям будут предоставлять меры социальной поддержки до достижения старшим ребенком 18 или 23 лет, если он обучается на очной форме. С 1 августа в регионе также введут выплату на учебную и спортивную форму в размере трех тысяч рублей. Ее получат семьи, в которых дети учатся в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях.

С 1 августа в Томской области установят дополнительную социальную поддержку для многодетных семей, где доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения. Будет предоставлено бесплатное питание для детей из многодетной семьи, обучающихся за счёт средств областного бюджета в областных государственных общеобразовательных и профессиональных организациях, а также ежегодная выплата на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 10 000 рублей.

В Ярославской области будет также установлена выплата в размере пяти тысяч рублей на школьную и спортивную форму детям из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ранее с 1 июля ряд категорий граждан, куда входят и многодетные семьи, освободили от комиссии при оплате услуг ЖКХ.