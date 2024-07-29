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В России повысили выплаты для пенсионеров старше 80 лет

По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Ивановой-Швец, доплаты будут приходить с 1 января 2025 года.
Глеб Владовский 2024-07-29 12:03:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Госдума внесла поправки в доплаты для пенсионеров за уход. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, это касается ежемесячной доплаты за уход в размере 1 200 рублей. Сложности с доплатой были связаны еще с тем, что уход должен быть оформлен трудоспособным неработающим гражданином.

Доцент также подчеркнула, что новая поправка внесет доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16 269,75 рублей для 80-летних пенсионеров, которые также получили инвалидность первой группы.

Уточним, что с 1 августа прибавку к пенсии получат также работники угольной промышленности и члены летных экипажей. Для них выплаты составляются из расчета стажа работы, среднемесячной заработной платы и отчислений в СФР.

Ранее в Госдуме рассказали о повышении пособия по беременности в 2025 году.

#в стране и мире #Пенсии #Госдума РФ #повышение пенсий
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