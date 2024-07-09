Россия и Индия подписали 15 документов в ходе визита Моди

Россия и Индия подписали в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди 15 документов, направленных на развитие стратегического партнерства, сообщает на сайте Кремля.

Президент России и премьер-министр Индии приняли совместные заявления о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года и по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство».

Подписаны соглашения и меморандумы в сфере торговли, здравоохранения, СМИ, инвестиций, образования. Путин и Моди отметили рост двустороннего товарооборота в прошлом году - он почти в два раза превысил ранее установленную планку в $30 млрд к 2025 году. Новая цель составляет $100 млрд к 2030 году.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры лидеров России и Индии. Стороны обсуждали российско-индийские отношения, а также международную и региональную повестку. Индия готова к любому содействию ради установления мира на Украине, заявил Моди.

Владимир Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Кроме того, главы государств посетили павильон «Атом» на ВДНХ, а накануне провели неформальную встречу в Ново-Огарево.

Россия стала первой страной, куда Нарендра Моди прибыл после переизбрания на пост главы правительства Индии.