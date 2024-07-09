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Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного

Вручение награды произошло спустя пять лет после подписания указа о награждении.
Андрей Аркадьев 2024-07-09 16:13:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Моди находится в России с официальным визитом. В Большом Кремлевском дворце состоялись переговоры российского и индийского лидеров. В ходе беседы премьер-министр Индии назвал установление мира обязательным условием светлого будущего.

До этого Путин и Моди посетили выставочный павильон «Атом» на ВДНХ в Москве. На экспозиции «Современная атомная промышленность» они осмотрели интерактивные стенды, посвященные сотрудничеству двух стран в области атомной энергии.

Орден Андрея Первозванного - высшая награда в России. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, ученые, экономисты, представители культуры и искусства. Орден вручается за заслуги перед Россией.

#Владимир Путин #Андрей Первозванный #орден #нарендра моди
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