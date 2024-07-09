Моди заявил о готовности Индии содействовать миру на Украине

Индия готова к любому содействию ради установления мира на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен», - сказал Моди.

Украинский вопрос лидеры двух государств обсудили еще накануне за чашкой чая в резиденции в Ново-Огарево. По итогам неофициальной беседы Нарендра Моди поблагодарил Путина за откровенный диалог и теплый прием.

Напомним, Нарендра Моди прибыл в Москву накануне с двухдневным визитом. Сегодня в Кремле проходят переговоры сторон в формате тет-а-тет и с участием делегаций. Круг обсуждаемых вопросов достаточно широк - от двусторонних отношений до международной повестки дня.