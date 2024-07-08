Путин пригласил Моди на чаепитие в Ново-Огарево

Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят встречу в резиденции в Ново-Огарево. Глава российского государства встретил высокого гостя на крыльце. Лидеры пожали друг другу руки и обнялись.

Путин предложил Моди в домашней обстановке обсудить вопросы, которые будут затронуты в ходе официальных переговоров завтра в Кремле.

Официальный визит Моди в Россию пройдет с 8 по 9 июля. Это первая поездка индийского политика в нашу страну за последние пять лет. Стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки дня.