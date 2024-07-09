МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя заявил, что на больницу в Киеве упала ракета ЗРК NASAMS

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим использует мирное население и гражданские объекты в качестве «живого щита».
Ян Брацкий 2024-07-09 21:12:17
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

На детскую больницу в Киеве упала ракета от системы ЗРК NASAMS, которую, судя по всему, властям Украины передала Норвегия. В связи с этим Россия ждет реакции официального Осло, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления.

«Ждем реакции также от норвежских властей... Санкционировали ли они, чтобы она (ЗРК NASAMS - прим. ред.) использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?», - задался вопросом дипломат на заседании СБ ООН.

О том, что киевский режим использует гражданские объекты в военных целях и размещает средства ПВО в жилых районах ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на Банковой ситуацию с детской больницей планируют использовать в пропагандистских целях, что только подчеркивает «бесчеловечную нацистскую сущность» украинских властей.

Аналогичного мнения придерживается посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил, что разгоняемая в США история по поводу больницы в Киеве является образчиком оголтелой антироссийской пропаганды.

Минобороны России опровергло заявления Украины о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что разрушения вызваны падением украинской ракеты ПВО. Это доказывают многочисленные фото и видеокадры с места.

#пво #ООН #Киев #василий небензя #ЗРК NASAMS
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 