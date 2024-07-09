Небензя заявил, что на больницу в Киеве упала ракета ЗРК NASAMS

На детскую больницу в Киеве упала ракета от системы ЗРК NASAMS, которую, судя по всему, властям Украины передала Норвегия. В связи с этим Россия ждет реакции официального Осло, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления.

«Ждем реакции также от норвежских властей... Санкционировали ли они, чтобы она (ЗРК NASAMS - прим. ред.) использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?», - задался вопросом дипломат на заседании СБ ООН.

О том, что киевский режим использует гражданские объекты в военных целях и размещает средства ПВО в жилых районах ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на Банковой ситуацию с детской больницей планируют использовать в пропагандистских целях, что только подчеркивает «бесчеловечную нацистскую сущность» украинских властей.

Аналогичного мнения придерживается посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил, что разгоняемая в США история по поводу больницы в Киеве является образчиком оголтелой антироссийской пропаганды.

Минобороны России опровергло заявления Украины о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что разрушения вызваны падением украинской ракеты ПВО. Это доказывают многочисленные фото и видеокадры с места.