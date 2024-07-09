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МИД обвинил Киев в использовании мирного населения как «живого щита»

Попытка украинских властей использовать трагедию с больницей в Киеве в пропагандистских целях подчеркивает нацистскую сущность режима Зеленского, заявила Захарова.
Елизавета Кондрикова 2024-07-09 13:46:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Власти Украины используют гражданские объекты в военных целях, размещают силы ПВО в жилых районах и прикрываются мирным населением как «живым щитом», тем самым нарушая международное гуманитарное право. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На Банковой (в администрации президента Украины. - Прим. ред.) тут же принялись обвинять Россию в преднамеренном убийстве детей. При этом никто не упомянул, что по соседству с пострадавшей клиникой находится завод "Артем", а в шаговой доступности расположен комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ», - сказала Захарова.

Тем самым дипломат прокомментировала сообщения о повреждении детской больницы в Киеве вследствие падения украинской ракеты ПВО. Она также напомнила о практике ВСУ использовать пассажирские железнодорожные составы, прикрепляя к ним вагоны с военной техникой, пишет Радио Sputnik.

По ее словам, киевский режим использует ситуацию с больницей в пропагандистских целях, что подчеркивает его «бесчеловечную нацистскую сущность».

Ранее об антироссийской природе сообщений о якобы причастности России к трагедии в Киеве заявлял посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. США умышленно умалчивают о падении ракеты ПВО ВСУ на здание больницы, чтобы обосновать новые поставки оружия режиму Владимира Зеленского, сказал дипломат.

Информацию об участии России в повреждении больницы опровергли в Минобороны РФ и Кремле.

#Украина #Киев #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #мирное население
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