МО РФ: заявления Киева о намеренном ударе по гражданским объектам лживы

Минобороны России заявило, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по украинским гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности.

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен сегодня утром в ответ на попытки противника нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Целями стали объекты военной промышленности Украины и авиабазы ВСУ. В МО РФ подчеркнули, что цели удара были достигнуты, а назначенные объекты - поражены.

При этом о том, что разрушения были нанесены из-за падения украинской ракеты ПВО, которую пустили из ЗРК в черте Киева, однозначно свидетельствуют многочисленные опубликованные фото и видео.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные истерики со стороны Украины случаются не первый год, и всякий раз накануне проведения очередного саммита НАТО.

МО РФ подчеркнуло, что целью таких провокаций является обеспечение дальнейшего финансирования киевского режима, а также продолжение боевых действий до последнего украинца.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв в районе военного завода «Артем».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.