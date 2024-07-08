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МО РФ: заявления Киева о намеренном ударе по гражданским объектам лживы

Многочисленные опубликованные фотографии и видеокадры однозначно подтверждают факт разрушений от падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте Киева.
2024-07-08 13:48:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по украинским гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. 

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен сегодня утром в ответ на попытки противника нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Целями стали объекты военной промышленности Украины и авиабазы ВСУ. В МО РФ подчеркнули, что цели удара были достигнуты, а назначенные объекты - поражены. 

При этом о том, что разрушения были нанесены из-за падения украинской ракеты ПВО, которую пустили из ЗРК в черте Киева, однозначно свидетельствуют многочисленные опубликованные фото и видео. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные истерики со стороны Украины случаются не первый год, и всякий раз накануне проведения очередного саммита НАТО. 

МО РФ подчеркнуло, что целью таких провокаций является обеспечение дальнейшего финансирования киевского режима, а также продолжение боевых действий до последнего украинца. 

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв в районе военного завода «Артем».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #пво #ЗРК #Киев #Высокоточное оружие #групповой удар
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