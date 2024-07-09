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Антонов: США умалчивают о попадании украинской ракеты ПВО в больницу

По словам посла, в США увидели в этом «подарок», который обосновывает новые поставки вооружения Киеву.
Елизавета Кондрикова 2024-07-09 09:48:14
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

В США умышленно умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинского ПВО, для обоснования новых поставок американского вооружения Украине в преддверии саммита НАТО. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.  

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО», - сказал посол, отвечая на вопрос о высказываниях американских чиновников о якобы намеренном ударе России по больнице.

По его словам, в Вашингтоне восприняли ситуацию с украинской больницей как «превосходный подарок», который позволит американским властям продолжать эскалировать конфликт на Украине.

Он напомнил, что подобное уже происходило раньше, пишет «360». Тем не менее Запад продолжает приписывать России свои варварские преступления, продолжая антироссийскую пропаганду.

Напомним, ранее в Минобороны назвали провокациями подобные заявления США и Украины, указав, что такие ситуации традиционно случаются накануне саммита НАТО. Он пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Сообщается, что на саммите планируется огласить новые «финансовые обещания» киевским властям.

#Украина #сша #Киев #ВСУ #Саммит НАТО #Анатолий Антонов #ракета пво
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