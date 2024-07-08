МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан и Си Цзиньпин встретились в Пекине

В Китае венгерский лидер и председатель КНР обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.
Елизавета Кондрикова 2024-07-08 06:22:31
© Фото: Xie Huanchi XinHua Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине, куда ранее венгерский лидер прибыл с визитом, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», - говорится в сообщении.

Ранее венгерский премьер прибыл в Китай для переговоров с главой КНР, сам Орбан назвал свой визит «мирной миссией 3.0». Лидеры будут обсуждать вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Перед этим Орбан также провел переговоры с российским главой Владимиром Путиным. 

#Китай #Си Цзиньпин #Венгрия #Пекин #Виктор Орбан #Визит
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 