Орбан и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине, куда ранее венгерский лидер прибыл с визитом, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», - говорится в сообщении.

Ранее венгерский премьер прибыл в Китай для переговоров с главой КНР, сам Орбан назвал свой визит «мирной миссией 3.0». Лидеры будут обсуждать вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Перед этим Орбан также провел переговоры с российским главой Владимиром Путиным.