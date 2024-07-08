Самолет премьер-министра Индии Моди приземлился в Москве

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву. Правительственный борт совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. В российской столице политик пробудет до 9 июля.

Как ранее уточнили в пресс-службе Кремля, за это время состоится встреча Моди с Владимиром Путиным и обстоятельные переговоры. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и широкий спектр международных вопросов. Завершится день ужином в компании российского президента.

Официальная часть визита запланирована на вторник, 9 июля. Путин и Моди пообщаются в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций. Никаких заявлений для прессы по итогам переговоров не запланировано, отметили в Кремле.

Кроме того, запланирована встреча Моди с индийской общиной в России. Также индийский премьер возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон Росатома на выставке в Москве.