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Самолет премьер-министра Индии Моди приземлился в Москве

На переговорах Владимир Путин и Нарендра Моди обсудят перспективы развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Ян Брацкий 2024-07-08 15:10:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Москву. Правительственный борт совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. В российской столице политик пробудет до 9 июля.

Как ранее уточнили в пресс-службе Кремля, за это время состоится встреча Моди с Владимиром Путиным и обстоятельные переговоры. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и широкий спектр международных вопросов. Завершится день ужином в компании российского президента.

Официальная часть визита запланирована на вторник, 9 июля. Путин и Моди пообщаются в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций. Никаких заявлений для прессы по итогам переговоров не запланировано, отметили в Кремле.

Кроме того, запланирована встреча Моди с индийской общиной в России. Также индийский премьер возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон Росатома на выставке в Москве.

#Индия #Кремль #нарендра моди #Внуково-2
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