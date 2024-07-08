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Моди заявил, что с нетерпением ждет переговоров с Путиным

Нарендра Моди выразил уверенность, что завтрашние переговоры с Владимиром Путиным будут способствовать укреплению двусторонних отношений.
Ян Брацкий 2024-07-08 21:31:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента Владимира Путина за теплый прием в резиденции в Ново-Огарево и опубликовал совместное фото с российским лидером в соцсети X.

«С нетерпением жду завтрашних переговоров», - подписал фотографию Моди.

Индийский премьер выразил уверенность, что переговоры с Путиным в Кремле будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений официальных Дели и Москвы.

До этого лидеры двух государств за чашкой чая обсудили некоторые темы завтрашних переговоров. Путин угостил Моди восточными сладостями, прокатил на гольф-каре по территории резиденции и «на ногах» обсудил с ним некоторые вопросы.

Визит Моди в Россию продлится до 9 июля. Запланированы переговоры, в том числе в составе правительственных делегаций.

#Индия #Владимир Путин #переговоры #Визит #ново-огарево #нарендра моди
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