Моди заявил, что с нетерпением ждет переговоров с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента Владимира Путина за теплый прием в резиденции в Ново-Огарево и опубликовал совместное фото с российским лидером в соцсети X.

«С нетерпением жду завтрашних переговоров», - подписал фотографию Моди.

Индийский премьер выразил уверенность, что переговоры с Путиным в Кремле будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений официальных Дели и Москвы.

До этого лидеры двух государств за чашкой чая обсудили некоторые темы завтрашних переговоров. Путин угостил Моди восточными сладостями, прокатил на гольф-каре по территории резиденции и «на ногах» обсудил с ним некоторые вопросы.

Визит Моди в Россию продлится до 9 июля. Запланированы переговоры, в том числе в составе правительственных делегаций.