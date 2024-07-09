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Кремль отверг причастность ВС РФ к повреждению больницы в Киеве

Дмитрий Песков сослался на сообщение Минобороны России, подчеркнув, что повреждения детской больницы стали результатом падения украинской зенитной ракеты.
Тимур Шерзад 2024-07-09 10:45:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг причастность Вооруженных сил России к повреждению детской больницы в Киеве. 

«Призываю руководствоваться заявлениями МО РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям», - подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов. 

Он добавил, что в заявлении Минобороны России было сказано, что больница получила повреждения в результате падения украинской зенитной ракеты. 

Дмитрий Песков отметил: Россия настаивает, что не совершает ударов по гражданским объектам. Их цель - критическая инфраструктура, а также военные объекты противника, так или иначе имеющие отношение к военному потенциалу киевского режима. 

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в Соединенных Штатах лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боеприпас оказался украинской ракетой ПВО.

#Украина #Киев #Дмитрий Песков #больница #зенитная ракета
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