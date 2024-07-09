Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг причастность Вооруженных сил России к повреждению детской больницы в Киеве.

«Призываю руководствоваться заявлениями МО РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям», - подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что в заявлении Минобороны России было сказано, что больница получила повреждения в результате падения украинской зенитной ракеты.

Дмитрий Песков отметил: Россия настаивает, что не совершает ударов по гражданским объектам. Их цель - критическая инфраструктура, а также военные объекты противника, так или иначе имеющие отношение к военному потенциалу киевского режима.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в Соединенных Штатах лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боеприпас оказался украинской ракетой ПВО.