МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: Венгрия вошла в «круг друзей» Китая после визита Си Цзиньпина

Венгрия может претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку КНР, говорится в издании Financial Times. Ранее страну посетил председатель Китая Си Цзиньпин.
Игнат Далакян 2024-05-11 16:02:58
© Фото: Chen Bin, XinHua, Globallookpress

Венгрия после визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнеров КНР в противостоянии с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета Financial Times.

«Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет "кругом друзей" Пекина - тех стран, которые больше всего оказывают поддержку усилиям Китая по противодействию мощи США», - говорится в издании.

Автор статьи отмечает, что благодаря усилению двусторонних связей, Венгрия может претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку КНР. Также в публикации говорится, что углубление отношений Китая и Венгрии несет в себе геополитический посыл.

Напомним, что китайский лидер находился в европейском турне с 5 по 10 мая. Си Цзиньпин в рамках визита в Европу посетил Францию, Сербию и Венгрию. Последняя страна, которую председатель КНР посетит в рамках своего турне стала Венгрия.

Ранее Си Цзиньпин в ходе своего турне заявлял о важности партнерских отношений Китая и Европы. Президент Франции Эмманюэль Макрон при этом заявил, что международная ситуация как никогда требует диалога между Китайской Народной Республикой и Европой.

#Китай #в стране и мире #сша #Венгрия #Партнерство
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213