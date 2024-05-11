FT: Венгрия вошла в «круг друзей» Китая после визита Си Цзиньпина

Венгрия после визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнеров КНР в противостоянии с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета Financial Times.

«Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет "кругом друзей" Пекина - тех стран, которые больше всего оказывают поддержку усилиям Китая по противодействию мощи США», - говорится в издании.

Автор статьи отмечает, что благодаря усилению двусторонних связей, Венгрия может претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку КНР. Также в публикации говорится, что углубление отношений Китая и Венгрии несет в себе геополитический посыл.

Напомним, что китайский лидер находился в европейском турне с 5 по 10 мая. Си Цзиньпин в рамках визита в Европу посетил Францию, Сербию и Венгрию. Последняя страна, которую председатель КНР посетит в рамках своего турне стала Венгрия.

Ранее Си Цзиньпин в ходе своего турне заявлял о важности партнерских отношений Китая и Европы. Президент Франции Эмманюэль Макрон при этом заявил, что международная ситуация как никогда требует диалога между Китайской Народной Республикой и Европой.