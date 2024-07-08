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«Пэнпай»: визит Орбана неожиданный, но ему придают большое значение

На встрече в Пекине Виктор Орбан и Си Цзиньпин намерены обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.
Елизавета Кондрикова 2024-07-08 06:39:40
© Фото: Rao Aimin XinHua Globallookpress

Визит премьер-министра Виктора Орбана в Китай является «неожиданным», однако ему придается большое значение. Об этом сообщило китайское издание «Пэнпай» со ссылкой на дипломатические источники.   

«...запланирована встреча с руководящими лицами государства, делает очевидным то, что этому визиту придаётся большое значение», - цитирует RT текст публикации.

По данным китайского СМИ, на «внезапность» встречи среди прочего указывает то, что в тексте МИДа КНР не уточняется, какая сторона стала инициатором переговоров. В сообщении ведомства отсутствует традиционная формулировка «по чьему-то приглашению».

Сегодня лидеры двух стран встретились в Пекине, на повестке находились вопросы, представляющие взаимный интерес. Визит венгерского премьера представляет собой «продолжение мирной миссии».

Напомним, 1 июля Венгрия вступила в должность председателя Евросоюза. В качестве председателя Виктор Орбан уже посетил на минувшей неделе Россию, Азербайджан и Украину.

#Китай #Си Цзиньпин #Венгрия #Пекин #Виктор Орбан #встреча
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