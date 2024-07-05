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Боррель: Орбан не имеет мандата на визит в Москву от лица ЕС

Премьер Венгрии в теории может совершать визиты в Москву в качестве представителя своей страны, но не имеет права говорить там от лица Евросоюза, отметил глава евродипломатии.
Алексей Курильченко 2024-07-05 11:55:07
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в июле стала председательствовать в Совете Евросоюза, не имеет полномочий для визита в Москву от лица Евросоюза. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву... Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», - говорится в заявлении Борреля.

Глава евродипломатии подчеркнул, что позиция ЕС исключает любые контакты объединения с Россией на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтана Ковача, Орбан не имеет права говорить от лица ЕС в контексте конфликта России и Украины. Венгерский премьер отдает себе в этом отчет.

По данным La Libre, Венгрия никак не информировала ЕС о возможном визите Орбана в Москву. Источник издания подчеркивает, что, если такой визит действительно состоится, это продемонстрирует пренебрежение Орбана к принципам лояльного взаимодействия между членами ЕС.

Ранее ряд западных СМИ, в том числе Euronews и Financial Times, сообщили о том, что Орбан якобы совершит визит в Москву. Утверждалось, что это должно произойти 5 июля. Венгерский премьер в эфире радио Kossuth не подтвердил данные утверждения.

Напомним, что 2 июля Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе беседы венгерский премьер предложил главе киевского режима прекратить огонь до мирных переговоров с Россией. В Киеве это предложение отвергли.

#в стране и мире #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #Визит #В ИноСМИ
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