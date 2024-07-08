Эксперт Топорнин рассказал о тайной подготовке визита Орбана в Москву

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину, в Россию и Китай - экстраординарное событие. Об этом заявил доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По его мнению, никто из европейских политиков и лидеров заранее ничего не знал, а все визиты готовились тайно, допустил Топорнин.

«Может быть, Орбан звонил Эммануэлю Макрону или Олафу Шольцу, но, скорее всего, нет. Как он сам заявлял, и министр иностранных дел Петер Сийярто тоже говорил, что эти визиты готовились тайно, то есть никому ничего заранее не сообщалось, поэтому даже для лидеров ЕС это стало неким откровением», - сказал Топорнин в эфире Радио Sputnik.

Напомним, в минувшую пятницу Орбан посетил Москву, где вместе с Владимиром Путиным обсудил возможные пути и условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

До поездки в Россию венгерский премьер посетил Киев, а после переговоров с Путиным отправился в Китай. После он намерен посетить США.

По словам Виктора Орбана, вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев председательства Будапешта в Совете ЕС.